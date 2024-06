Tastiera Logitech MX Keys per Mac: la DOPPIA PROMOZIONE Amazon è ASSURDA!

Se siete alla ricerca di una tastiera di alta qualità per il vostro Mac, l’offerta di Amazon dedicata alla Logitech MX Keys per Mac è un’occasione imperdibile. Grazie a una doppia promozione, il prezzo di questa tastiera premium passa da 134,99 euro a soli 69,99 euro, rendendola un acquisto davvero conveniente. Vediamo nel dettaglio cosa rende questa offerta così interessante.

Caratteristiche della Logitech MX Keys per Mac

La Logitech MX Keys per Mac è una tastiera wireless progettata specificamente per utenti Apple. È dotata di tasti retroilluminati con l’illuminazione automatica a LED. I tasti retroilluminati si accendono quando avvicinate le mani, adattandosi alla luce e risparmiando la batteria. Ogni tasto, poi, presenta bordi arrotondati che si adattano alle dita e la superficie opaca rende la digitazione fluida e i riferimenti tattili guidano naturalmente la vostra mano.

Questa tastiera è stata pensata per integrarsi perfettamente con l’ecosistema Apple. Il design minimalista e raffinato si abbina esteticamente ai dispositivi Mac, mentre la disposizione dei tasti è ottimizzata per macOS. Inoltre, è compatibile con iPad e iPhone, offrendo una versatilità che pochi altri prodotti possono vantare.

Il prezzo standard della Logitech MX Keys per Mac è di 134,99 euro, ma grazie a una doppia promozione attualmente attiva su Amazon, potete acquistarla a soli 69,99 euro. Il primo sconto applicato è del 39%, che riduce significativamente il costo iniziale. Inoltre, è disponibile un coupon di 13,01 euro da applicare prima di aggiungere il prodotto al carrello, che permette di ottenere un ulteriore risparmio. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: la qualità e l’affidabilità della Logitech MX Keys per Mac faranno la differenza nel vostro lavoro quotidiano.