Tastiera Wireless HP 350: su Amazon pazzesco sconto del 60%

Amazon ha lanciato un’offerta eccezionale per la tastiera wireless HP 350, ideale per chi cerca una soluzione pratica e di qualità per il proprio setup informatico. Il prezzo di questa tastiera passa infatti da 59,99 euro a soli 23,99 euro, offrendo un risparmio significativo di 36 euro. Questa promozione rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera migliorare la propria esperienza di digitazione senza spendere una fortuna.

Caratteristiche principali della tastiera Wireless HP 350

La tastiera HP 350 è progettata per garantire il massimo comfort durante l’uso prolungato. I tasti a basso profilo riducono la fatica delle dita, rendendola perfetta per lunghe sessioni di lavoro o di studio. Questa tastiera funziona con diversi sistemi orativi come Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS, Android e iOS e con molteplici dispositivi quali notebook, tablet, smartphone e desktop.

Accessibile a qualunque dispositivo grazie alla connettività Bluetooth 5.2 Low Energy che può essere abbinata e rimanere connessa in modalità wireless con un massimo di 3 dispositivi. Alto livello anche dal punto di vista dell’autonomia: potete lavorare ininterrottamente per 24 mesi, a casa, in ufficio o in viaggio grazie alle due batterie AAA (tripla A). HP pensa all’ambiente creando la tastiera HP 350 con il 60% di plastica riciclata a fine vita e dotandola di una confezione in cartone completamente riciclabile.

L’offerta di Amazon per la tastiera wireless HP 350 a soli 23,99 euro rappresenta una straordinaria occasione per migliorare il proprio setup informatico con un prodotto di alta qualità e dal design ergonomico. Grazie a uno sconto del 60%, questa tastiera diventa accessibile a tutti, offrendo comfort, affidabilità e prestazioni eccellenti a un prezzo imbattibile. Non perdere questa opportunità: l’offerta potrebbe essere disponibile per un periodo limitato!