TCL Note A1 NXTPAPER sfida Kindle Scribe Colorsoft

Il marchio cinese ha presentato la sua risposta al Kindle Scribe Colorsoft di Amazon annunciato di recente: si chiama TCL Note A1 NXTPAPER. È un tablet? È un eBook reader? Un po’ tutti e due, ma al tempo stesso qualcosa di diverso. Non utilizza uno schermo e-ink, ma un pannello con tecnologia proprietaria NXTPAPER di tipo LCD in grado di fornire un’esperienza simile in termini di qualità, ma senza le limitazioni tipiche dei supporti per i libri digitali.

TCL Note A1 NXTPAPER: specifiche e prezzo

Integra un display a colori da 11,5 pollici (NXTPAPER Pure) con risoluzione 2200×1440 pixel e frequenza di aggiornamento da 120 Hz. È compatibile con il pennino T-Pen Pro del brand per scrivere e disegnare a mano libera, ha una fotocamera da 13 megapixel che può essere utilizzata per la scansione dei documenti cartacei e una batteria da 8.000 mAh con autonomia elevata. Al suo interno trovano porto 256 GB di menoria con la possibilità di collegare i servizi di cloud storage e ci sono ben otto microfoni attraverso i quali catturare e trascrivere l’audio.

La piattaforma software è Android, ma non è chiaro se sarà presente l’accesso a Google Play per il download delle applicazioni come avviene sui tradizionali smartphone e tablet. Non mancherà ovviamente l’intelligenza artificiale, in questo caso sfruttata principalmente per prendere appunti e organizzarli.

Si tratta del primo progetto pubblicato da TCL su Kickstarter. Il lancio avverrà ufficialmente entro la fine di febbraio, al prezzo di 419 dollari. Sono previsti sconti per chi lo acquisterà durante la fase di preordine.

TCL Note A1 NXTPAPER è un dispositivo per i professionisti. Così lo ha presentato il marchio, definendo in modo preciso il proprio target di riferimento, anche a costo di non agganciare chi cerca un modello più versatile, dunque senza strizzare l’occhio all’ambito dell’intrattenimento multimediale o degli eBook.