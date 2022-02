TCL Tab Max 10.4: l'ottimo tablet è già in prevendita a 240€

TCL ha presentato il nuovissimo TCL Tab Max 10.4, un tablet con sistema operativo Android 11 e specifiche tecniche davvero interessanti. Il dispositivo non è ancora disponibile all’acquisto nel nostro paese, ma il produttore cinese lo ha già messo in vendita su Aliexpress al prezzo di lancio di 240€

TCL Tab Max 10.4 (6/256 GB) – Link all’acquisto

Il nuovo tablet mid-range ha un design davvero interessante, con una finitura ruvida sul retro e un ampio schermo sul davanti. L’ottimo Tab Max 10.4 fa del display il suo punto di forza, si tratta di un pannello da 10.36 pollici in risoluzione FullHD+ con tecnologia NXTVISION, in grado di elaborare le immagini per garantire una resa visiva eccellente. Inoltre, lo schermo adottato da TCL dovrebbe affiticare meno la vista, grazie ad una bassa emissione di luce blu.

Il tablet ha una dotazione hardware piuttosto valida, con il potente SoC Qualcomm Snapdragon 665, 6 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Lo storage interno può essere esteso installando una microSD.

Sul retro del dispositivo troviamo una fotocamera da 13MP, mentre l’ottica per selfie e videochiamate è da 8MP. Non male la batteria da ben 8.000 mAh, una capacità molto ampia e che garantisce – secondo quanto dichiarato dal produttore – ben 8 ore di utilizzo con una sola carica completa.

Oggi è possibile acquistare il nuovo TCL Tab Max 10.4 su Aliexpress. Il tablet è in prevendita a 240€, in configurazione 6/256 GB e in colorazione grigia. In fase di acquisto è possibile aggiungere all’ordine anche la cover con tastiera e la penna capacitiva, per sfruttare appieno le potenzialità del nuovo dispositivo targato TCL.

