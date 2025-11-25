Teams migliorerà su Windows: la promessa di Microsoft

L’addio a Skype andato in scena ormai più di sei mesi fa ha riversato su Teams milioni di utenti, anche e soprattutto nell’ambito professionale. Il client di Microsoft non è però certo noto per la sua efficienza e molti sono scontenti di questo passaggio forzato. La software house ne è a conoscenza e conferma di voler migliorare la situazione a breve, partendo da una funzionalità specifica nella versione per Windows.

Microsoft migliorerà il client Windows di Teams

Un messaggio rivolto ai clienti enterprise (scoperto dalla redazione del sito Bleeping Computer) afferma che a partire da gennaio 2026 per la gestione delle chiamate sarà adottato un nuovo approccio. Ne dovrebbero beneficiare le prestazioni e la reattività.

Stiamo migliorando le prestazioni e il tempo di avvio delle funzionalità di chiamata nel client desktop Microsoft Teams per Windows.

La spiegazione del cambiamento si riferisce all’introduzione di un nuovo processo. Si tratta di una modifica che sarà attuata in background, senza nemmeno che l’utente finale se ne accorga e non variando le attuali modalità di interazione con la funzionalità.

Per raggiungere questo obiettivo, stiamo introducendo un nuovo sottoprocesso denominato ms-teams_modulehost.exe che gestirà lo stack di chiamate separatamente dal processo applicativo principale ( ms-teams.exe ). Questa modifica ottimizza l’utilizzo delle risorse e migliora l’esperienza nelle riunioni.

Il messaggio di Microsoft è rivolto agli amministratori IT per un motivo ben preciso: loro sono chiamati a farsi trovare pronti, autorizzando l’esecuzione del nuovo processo sui computer, per evitare che sia bloccato da sistemi di sicurezza e di protezione.

Come anticipato, la distribuzione è prevista a partire dal gennaio 2026. Il rollout dovrebbe impiegare poche settimane per raggiungere tutti i dispositivi, a livello globale.

Restando in tema, un’altra novità scoperta di recente è quella che permetterà di localizzare con precisione la posizione dei colleghi in ufficio basandosi sull’analisi delle connessioni alle reti Wi-Fi.