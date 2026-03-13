 Teams rileverà automaticamente la lingua parlata nelle riunioni
Teams userà l'AI per riconoscere la lingua di ogni relatore in tempo reale, aggiornando sottotitoli e trascrizioni automaticamente.
Teams userà l'AI per riconoscere la lingua di ogni relatore in tempo reale, aggiornando sottotitoli e trascrizioni automaticamente.

Chiunque abbia partecipato a una videochiamata multilingue su Teams sa bene di cosa stiamo parlando. Quando qualcuno passa dall’inglese al tedesco, e nessuno aggiorna le impostazioni della lingua, i sottotitoli iniziano a produrre frasi che sembrano uscite da una poesia dadaista, per essere buoni… Microsoft sta per risolvere questo problema con il rilevamento automatico della lingua parlata, una delle due novità AI in arrivo su Teams ad aprile.

Addio alla selezione manuale della lingua su Teams

D’ora in avanti, Teams userà l’AI per riconoscere la lingua di ogni relatore in tempo reale, aggiornando sottotitoli e trascrizioni di conseguenza. Se un partecipante parla in italiano e il successivo risponde in francese, il sistema si adatta senza che nessuno debba toccare le impostazioni. Per funzionare, l’organizzatore della riunione dovrà attivare lo strumento Interprete o il riconoscimento vocale multilingue. Una volta abilitato, il rilevamento è automatico.

Per i team internazionali, e nel 2026 ce ne sono parecchi, è un miglioramento concreto. Dimenticarsi di cambiare la lingua durante una chiamata multilingue non produrrà più trascrizioni ermetiche…

Arrivano anche i riassunti video con i punti salienti delle riunioni

La seconda novità è la generazione automatica di riassunti video delle riunioni registrate. Teams elaborerà la registrazione e creerà un video narrato con i punti salienti, qualcosa di simile ai riassunti video che Google Foto o iCloud Foto creano per le foto, ma con un tono decisamente più professionale.

La roadmap di Microsoft non specifica se gli utenti potranno disattivare i riassunti video o se saranno generati automaticamente per ogni riunione registrata. Anche perché, potrà sembrare banale, non tutti i partecipanti potrebbero apprezzare che i momenti salienti di una riunione vengano confezionati in un video senza il loro consenso esplicito.

Disponibilità

Entrambe le funzioni arriveranno su Teams per Desktop e Mac ad aprile 2026. Si aggiungono ad altre novità recenti, come il sistema di controllo dei bot per gli amministratori delle riunioni e la registrazione dei profili vocali degli utenti semplicemente parlando durante una riunione.

Fonte: Roadmap di Microsoft 365

Pubblicato il 13 mar 2026

Tiziana Foglio
Pubblicato il
13 mar 2026
