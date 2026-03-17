Teams rispetterà il "Non disturbare" di Windows, una novità attesa

Tra tutte le novità in arrivo su Microsoft Teams il mese prossimo, quella che farà più piacere è probabilmente la più banale. Quando si attiva il “Non disturbare” su Windows, Teams smette di mandare notifiche. Quando si disattiva, le riprende.

Teams rispetterà il “Non disturbare” di Windows

Finora, attivare la modalità “Non disturbare” su Windows non aveva alcun effetto sulle notifiche di Teams, che continuavano ad arrivare imperterrite… ping di messaggi, avvisi di riunioni, notifiche di canali, come se il sistema operativo e l’app di comunicazione vivessero in universi paralleli. Insomma, era una cosa un po’ irritante.

È strano che ci sia voluto così tanto tempo per far integrare Windows e Teams, entrambi prodotti Microsoft. Questo la dice lunga su come funziona lo sviluppo software quando le divisioni aziendali non collaborano tra di loro in modo efficace. Ma tant’è…

Le altre novità di aprile

Microsoft ha aggiornato la roadmap di Microsoft 365 con diverse funzionalità in arrivo su Teams ad aprile. Gli amministratori potranno usare il Microsoft 365 Admin Agent direttamente nell’interfaccia di Teams per aggiungere utenti, assegnare licenze, gestire password e configurazioni di sicurezza, senza uscire dall’app.

Il rilevamento automatico della lingua parlata durante le riunioni bypasserà la selezione manuale, come già anticipato, aggiornando sottotitoli e trascrizioni automaticamente. L’Interprete supporterà i dizionari personalizzati dell’azienda e il cinese tradizionale, con un’interpretazione in tempo reale più accurata e un miglior riconoscimento di nomi e termini specifici del settore. Una novità interessante soprattutto per i team internazionali.

Arrivano anche i riassunti video con i momenti salienti delle riunioni, oltre ai riassunti testuali già disponibili.