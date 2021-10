Teclast F7S: l'ultrabook low cost che non ti aspetti

Se stai cercando un portatile di qualità, ma economico, oggi abbiamo un’interessante offerta da suggerirti. Si tratta del Teclast F7S, un ultrabook compatto ed efficiente ideale per la produttività grazie al processore Intel ed una trasportabilità al top.

Computer portatile Teclast F7S: caratteristiche tecniche

Il design è uno dei vantaggi chiave di questo laptop. Il corpo è completamente in lega di alluminio, e gli concede uno spessore di soli 7mm ed un peso di 1,5 chili. Buona la tastiera che include gli adesivi in confezione per il layout italiano completo. Ottimo invece il touchpad, decisamente generoso per una gestione del puntatore comoda ed efficace. Il display, invece, è il vero fiore all’occhiello di questo PC. Un IPS da 14,1 pollici con risoluzione Full HD, che garantisce un ottimo livello di dettaglio ed una grande fedeltà dei colori con bordi ultrasottili. Tuttavia, non manca una webcam con microfono integrato nel bordo superiore. A spingere il computer ci pensa un Intel Celeron N3550 dual-core con una frequenza massima di 2,4GHz, a cui si affiancano 8GB di memoria RAM ed un SSD da 128GB. Ottima la possibilità di espandere l’archiviazione di massa con un SSD fino a 2TB.

Dal punto di vista delle performance, si tratta di un computer senza enormi pretese, ma perfetto per le funzioni d’ufficio come l’elaborazione dei documenti con il pacchetto Office. Ideale anche per la navigazione e la fruizione dei contenuti in streaming, adattandosi allo studio o all’intrattenimento a casa. Per quanto riguarda la connettività invece, troviamo tutto l’essenziale di cui potresti avere bisogno operando in mobilità. Due le porte USB Type-A entrambe con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Presente un pratico lettore di schede TF che fornisce un modo semplice ed economico per espandere l’archiviazione tramite microSD. Non manca un’uscita mini-HDMI che consente di collegare un secondo monitor in mirroring o estensione, così da avere un’area di lavoro più ampia. Chiudono le connessioni wireless che prevedono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2.

Grazie ad un’offerta lampo, solo per poche ore, il Teclast F7S può essere acquistato su Amazon a soli 288,99 euro per un risparmio di 51 euro sul prezzo di listino.