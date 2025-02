Teclast M50 a 114€ su Amazon è l'affare tablet di oggi

Ti segnaliamo l’offerta a tempo di Amazon (non sappiamo fino a quando rimarrà attiva) che propone a prezzo fortemente scontato il tablet perfetto per lo streaming: è Teclast M50. Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquistalo a soli 114 euro. Tutto ciò che devi fare per approfittarne è attivare il coupon dedicato che trovi sull’e-commerce.

L’offerta di Amazon sul tablet Teclast M50

Lato software, c’è il sistema operativo Android con accesso alla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni e dei giochi. Dai uno sguardo alla scheda completa per conoscere tutti gli altri dettagli. Qui sotto elenchiamo le specifiche tecniche più importanti in dotazione.

Display da 10,1 pollici risoluzione 1280×800 pixel (16:10);

processore octa core Unisoc T606 con chip grafico Mali-G57;

14 GB di RAM (6+8 virtuale);

128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 2 TB):

connettività Wi-Fi dual band, 4G-LTE con SIM, Bluetooth 5.0, e GPS;

altoparlanti stereo;

fotocamera posteriore da 13 megapixel e frontale da 5 megapixel;

batteria da 6.000 mAh con autonomia elevata;

dimensioni 238,4×157,7×8,4 millimetri, peso 460 grammi.

La prima riduzione della spesa è applicata in automatico, mentre per ottenere la seconda devi solo attivare il coupon che trovi in questo momento sull’e-commerce. Così facendo, hai la possibilità di acquistare Teclast M50 al prezzo stracciato di soli 114 euro, davvero conveniente considerando le sue caratteristiche. Ti ricordiamo che, trattandosi di un’offerta a tempo, potrebbe andare sold out molto presto.

È subito disponibile e se lo ordini adesso arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratis. Aggiungiamo che la vendita è gestita dallo store ufficiale del marchio, mentre la spedizione è presa in carico dalla rete logistica di Amazon.