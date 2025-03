Teclast M50 in doppio sconto: tablet Android ideale per lo streaming

Teclast M50 è in doppio sconto su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera. Se stai cercando un tablet votato alla multimedialità, ideale per guardare i tuoi contenuti preferiti (film, serie, video, show, eventi sportivi ecc.) è quello che fa al caso tuo. Devi solo attivare il coupon dedicato per cogliere al volo l’occasione.

L’offerta di Amazon sul tablet Teclast M50

Il sistema operativo è Android con accesso a Google Play per scaricare le applicazioni. Integra un display da 10,1 pollici con proporzioni 16:10, risoluzione HD (1280×800 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz perfetto per lo streaming, il processore octa core Unisoc T606 con chip grafico Mali-G57, 14 GB di RAM (6+ 8 di espansione), 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 3 TB), connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0, supporto alle reti mobile 4G-LTE con SIM, altoparlanti stereo, fotocamera posteriore da 13 megapixel con intelligenza artificiale e frontale da 5 megapixel, GPS e batteria da 6.000 mAh per un’autonomia elevata. Scopri di più nella scheda del dispositivo.

Teclast M50 è venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon con la consegna gratis se lo ordini adesso. La prima riduzione della spesa è applicata in automatico, per ottenere la seconda ti basta attivare il coupon, così da poterlo acquistare al prezzo finale di soli 114 euro.

Fino al 31 marzo, il risparmio è di casa con la Festa delle Offerte di Primavera. L’e-commerce mette a disposizione migliaia di promozioni in tutte le categorie. Non perdere l’occasione in questi ultimi giorni dell’evento: fai un salto sulla pagina dedicata e scopri i vantaggi. La partecipazione non richiede alcun abbonamento.