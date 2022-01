Teclast TBolt 20 Pro: a meno di 500 euro, ma solo per poche ore

In questo articolo ti proponiamo un secondo PC portatile, un’ottima alternativa all’HP Pavilion 15 dal rapporto qualità prezzo incredibile. Stiamo parlando del Teclast TBolt 20 Pro, un computer equipaggiato con processore Intel Core dalle ottime prestazioni e una scheda tecnica davvero interessante, indirizzato per lo più all’utilizzo professionale. Va sottolineato che si tratta di un’offerta a tempo disponibile solo per poche ore o fino ad esaurimento scorte, che fissano il prezzo al suo minimo storico a soli 476 euro. Di conseguenza non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

PC portatile Teclast TBolt 20 pro: caratteristiche tecniche

Anche in questo caso il display offre una diagonale da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia IPS. In questo caso, però, le cornici si presentano ancor più sottili, pur mantenendo la webcam integrata nel bordo superiore. Ottima la tastiera che offre un layout completo, comprensivo di tastierino numerico, con profilo ribassato e soprattutto retroilluminata. In questo modo potrai lavorare anche nelle ore tarde o comunque in ambienti poco luminosi. Molto interessante la possibilità di attivare un feedback audio per il tastierino numerico, così da emulare una vera e propria calcolatrice. Davvero ampio il touchpad che consente una gestione decisamente confortevole del puntatore.

A muovere il tutto ci pensa un processore Intel Core i5-8259U, una CPU da 4 core e 8 thread con una frequenza massima da ben 3,8GHz. Ad affiancarla ci pensano 8GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD NVMe da 256GB. Non manca la possibilità di aggiungere un secondo SSD grazie allo slot M.2 aggiuntivo che consente di espandere sensibilmente lo spazio di archiviazione. Ciò che però stupisce davvero del computer è senza dubbio la connettività. Le porte USB Type-C sono ben due, di cui una Full-Function che consente di collegare un HUB USB-C con supporto al Power Delivery. Non mancano tre porte USB Type-A, di cui due con specifiche USB 3.0 per trasferimenti o backup estremamente rapidi. Presente un’uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor con una risoluzione massima di 4K ideale per ottenere un’area di lavoro più ampia. Completano la dotazione il lettore per microSD, il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth 5.1.

Grazie ad uno sconto del 18%, il Teclast TBolt 20 Pro è disponibile, ma solo per poche ore, su Amazon a soli 475,99 euro su Amazon per un risparmio di ben 104 euro sul prezzo di listino.