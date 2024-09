Telecamera WiFi con pannello solare: zero spesa ma casa sicura (45€)

Lo spazio esterno della tua abitazione è tanto importante quanto quello interno. Puoi tenere la tua casa al sicuro acquistano un sistema di sorveglianza che beh, non richiede spese accessorie. Questa telecamera WiFi ha tutto quello che ti occorre oltre al suo pannello solare compreso che la alimenta e la fa funzionare senza alcun filo. Facile da installare e da usare, con integrazione di tecnologie avanzate come la visione notturna a colori. Collegati su Amazon dove con uno sconto del 32% la acquisti a soli 45,12 euro.

Telecamera WiFi da mettere fuori casa: sicurezza elevata

È semplice da installare e puoi fare tutto da te senza dover chiamare uno specialista. Scegli una posizione strategica visto che con questo prodotto puoi tenere tutto sotto controllo. Grazie alla rotazione a 360° non hai un angolo cieco ma anzi, godi di una visione 2K su tutto l’ambiente che circonda la tua abitazione. Naturalmente è un prodotto che è stato studiato appositamente per l’esterno quindi è impermeabile e non incontra problemi con pioggia e intemperie varie.

Scarica l’applicazione sul tuo smartphone e ottieni tutte le funzioni. Oltre all’obiettivo avanzato, ci sono la visione notturna a colori che non teme un momento di oscurità, il rilevamento del movimento e l’audio a 2 vie per comunicare a distanza.

Non mancano all’appello caratteristiche aggiuntive come le luci LED che illuminano a dovere la zona e gli allarmi che allontanano visitatori indesiderati.

Come ti dicevo, infine, il pannello solare alimenta la telecamera senza necessità di energia aggiuntiva per zero costi in bolletta ma una sicurezza eccellente.

Lo sconto in corso su Amazon

Grazie al ribasso del 32% sul prezzo di listino, oggi puoi acquistare questa telecamera WiFi da esterno a soli 45,12 euro con un click. Collegati in pagina e aggiungila al tuo carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.