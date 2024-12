Telecamera WiFi da interno Tapo C210 in offerta a tempo limitato

Il modo migliore per mettere in sicurezza la tua casa con un dispositivo intelligente e smart è scegliere una videocamera da interno avanzata. Oggi non devi spendere una fortuna per questo. Grazie all’offerta a tempo limitato su Amazon, la Telecamera WiFi Tapo C210 è tua a soli 22,99€, invece di 39,99€. Devi essere veloce perché la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro.

Questa telecamera da interno di TP-Link offre diversi vantaggi che la rendono un’ottima scelta per la sicurezza domestica. La sua risoluzione video 2K (3MP) è uno di questi. Grazie alla sua tecnologia avanzata hai immagini cristalline e dettagliate. Con una qualità così elevata potrai distinguere chiaramente ogni dettaglio nelle tue registrazioni, non solo di giorno, ma anche di notte.

Essendo dotata della funzione Pan & Tilt, la Telecamera WiFi Tapo C210 può ruotare di 360°, sul suo asse orizzontale, e di 114°, sul suo asse verticale. Questo permette di monitorare ogni angolo della stanza senza punti ciechi in maniera semplice e precisa.

Telecamera WiFi Tapo C210: funzionalità smart avanzate

La Telecamera WiFi Tapo C210, di TP-Link, è la scelta ideale per proteggere casa e ciò che ami. Oggi è in offerta lampo su Amazon e include anche la consegna gratuita grazie alla tua iscrizione a Prime. Questo dispositivo smart, di facilissima configurazione e installazione, offre funzionalità smart avanzate:

rilevazione del movimento con notifiche push avanzate;

con notifiche push avanzate; audio bidirezionale per comunicare attraverso la telecamera;

per comunicare attraverso la telecamera; allarme acustico e luminoso integrato per scoraggiare eventuali intrusi;

integrato per scoraggiare eventuali intrusi; compatibilità con Alexa e Google Assistant per il controllo vocale.

Tutto è gestibile attraverso l’App Tapo, intuitiva ed efficiente, che permette di sfruttare facilmente tutte le funzioni della telecamera, anche da remoto. Le registrazioni possono essere salvate localmente, su una scheda MicroSD con storage fino a 256GB, o sfruttando il servizio cloud Tapo Care, che include funzionalità aggiuntive.

Cosa stai aspettando? L’offerta limitata a tempo su Amazon sta per finire. Acquista adesso la tua Telecamera WiFi Tapo C210 a soli 22,99€, invece di 39,99€.