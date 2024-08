Telecamera WiFi: la tua sicurezza costa SOLO 19€ con obiettivo 1080P

La sicurezza tua e della tua casa non è mai stata così economica. Sembra assurdo ma sono sufficienti meno di venti euro per dotare il tuo appartamento di un impianto di sorveglianza che funziona alla grande. Infatti della telecamera WIFI di TP Link, la Tapo C100 puoi affidarti ciecamente. Mettila un po’ dove vuoi e non farne mai a meno.

Ha tutto quello di cui hai esigenza come visione notturna e così via. Prima di scoprire i dettagli assicurati di aggiungerla al carrello perché con uno sconto del 31% su Amazon, costa appena 19€.

Telecamera WiFi TP Link: come mettere casa in sicurezza

Una spesa irrisoria ma una sicurezza aggiuntiva che ti fa tirare un respiro di sollievo. Non fare a meno di installare una telecamera WiFi in casa che gestisci come preferisci e ti fa avere sempre un occhio vigile nel tuo appartamento… soprattutto quando sei a chilometri e chilometri di distanza!

Scegli dove posizionarla, collegala alla corrente ed il gioco è fatto. Mi raccomando, scarica l’applicazione sul tuo smartphone o collegala agli assistenti vocali come Amazon Alexa e Google per non rinunciare a niente.

Hai a disposizione un obiettivo 1080p che riprende in Full HD la scena e non ignora un singolo dettaglio. Per quando le tapparelle sono abbassate o arriva la notte, la visione notturna ti viene in soccorso facendo il duro lavoro per te. Non mancano all’appello rilevatore di movimento con notifiche flash e l’audio a 2 vie per comunicare persino a distanza.

Vuoi registrare i filmati? Nessun problema, sulla parte laterale trovi uno slot per la tua MicroSD.

Vedi? Ha tutto quello che ti serve. Come puoi dirle di no? Collegati al volo su Amazon per mettere casa in sicurezza e acquistare la tua telecamera WiFi a soli 19€ grazie allo sconto del 31%.

