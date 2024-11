Telefoni Pixel, l'AI risponderà automaticamente alle chiamate

Dall’uscita del Pixel 3 nel 2018, gli smartphone di Google hanno una funzione invisibile, ma di cui non si può fare a meno una volta adottata: la schermatura delle chiamate. Sotto questo nome generico ci sono in realtà diverse opzioni. La prima è la più elementare: impedire ai numeri indesiderati di disturbarvi bloccandoli preventivamente. Ma va ben oltre.

Le funzioni anti-spam dei telefoni Pixel di Google

All’inizio del 2024, quando si riceve una chiamata appare un pulsante “Pronto?”. Se si alza la cornetta e la persona all’altro capo non dice nulla (un classico esempio di spam telefonico), è possibile premerlo e l’assistente di Google si occuperà di richiamarlo.

Recentemente Google ha introdotto anche la funzione di ricerca per i numeri sconosciuti. che permette di cercare un numero di telefono che ha appena chiamato, direttamente dalla schermata delle chiamate recenti. È anche possibile lanciare risposte contestuali preregistrate. Ad esempio, per chiedere all’utente di specificare il motivo della chiamata o se è urgente. L’utente vedrà una trascrizione della risposta sullo schermo e potrà rispondere senza rispondere. Ora Google vuole andare oltre, grazie all’intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale risponderà alle chiamate al posto dell’utente sui Pixel di Google

Nell’ultima beta dell’app Telefono di Google, la numero 153, si parla di “AI Answers”, come scoperto da 9to5Google. Nella descrizione si legge che “l’Assistente chiamate suggerisce nuove risposte intelligenti basate sull’intelligenza artificiale in base alle risposte del chiamante sulla schermata di chiamata“: Per la cronaca, queste risposte sono chiamate “dobby_AI” nel codice, dal nome dell’elfo domestico di Harry Potter.

L’opzione dovrà essere attivata manualmente e l’utente sarà avvertito che non è infallibile. In teoria, l’AI sarà in grado di gestire le chiamata dalla A alla Z senza che si debba rispondere personalmente. La funzione sarà probabilmente gestita da Gemini Nano, il più piccoli dei modelli AI di Google, il che significa che i Pixel 8 e successivi ne beneficeranno. Al momento non è dato sapere se anche i modelli compatibili di altre marche (Galaxy S24, Xiaomi 14T…) includeranno le risposte AI.