Telefono Google: pulsanti per accettare e rifiutare le chiamate

L’app Telefono Google, l’applicazione predefinita per la gestione delle chiamate sui dispositivi Pixel e su molti altri smartphone, potrebbe presto subire un interessante aggiornamento dell’interfaccia utente. Attualmente, l’app presenta un singolo pulsante per rispondere alle chiamate in arrivo, che può essere fatto scorrendo verso l’alto, mentre per rifiutarle basta scorrere verso il basso.

Inoltre, sopra il pulsante del telefono è presente un’opzione “Messaggio” per inviare rapidamente un SMS all’interlocutore, informandolo di essere occupati o impegnati in qualche attività.

Telefono Google, in arrivo pulsanti per rispondere/rifiutare le chiamate invece dello swipe

L’ultimo teardown dell’APK dell’app Telefono versione 145.0.672690850 ha rivelato che Google starebbe testando una nuova interfaccia per la schermata delle chiamate in arrivo. Questa UI aggiornata andrebbe a sostituire lo swipe, ovvero i gesti di scorrimento, con i pulsanti per gestire le chiamate. Il nuovo layout assomiglierebbe a quello già presente sugli iPhone e sui dispositivi Samsung, con un pulsante verde per accettare la chiamata e uno rosso per rifiutarla, mentre il pulsante “Messaggio” rimarrebbe posizionato sopra entrambi.

Mentre molti produttori di smartphone Android adottano una disposizione simile, con il pulsante per accettare le chiamate in arrivo a destra e quello per rifiutarle a sinistra, sull’iPhone la posizione è invertita. Le modifiche in arrivo per l’app Telefono Google dovrebbero essere distribuite tramite un aggiornamento lato server e, al momento, non sono ancora disponibili per un ampio gruppo di utenti. Inoltre, Google non ha rilasciato alcun annuncio ufficiale riguardo a queste novità.

Un aggiornamento non solo per i dispositivi Pixel

La nuova interfaccia utente non si limiterà a introdurre la disposizione dei pulsanti solo sugli smartphone Google Pixel, ma anche su altri marchi che utilizzano l’app Telefono Google come predefinita, come Xiaomi e OnePlus.