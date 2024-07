Telegram: 8 novità nell'aggiornamento di giugno

Telegram ha chiuso il mese di giugno con l’annuncio di un corposo aggiornamento. Sono 8 le novità incluse nella nuova versione dell’app per Android e iOS, una delle quali riservata agli abbonati Premium. Gli utenti troveranno miglioramenti per mini app e ricerca delle storie, oltre a nuove opzioni per acquisti e ricompense.

Tutte le novità di giugno

Oltre 500 milioni di utenti interagiscono ogni mese con le mini app per acquistare prodotti, accedere a servizi e giocare. Telegram consente ora di ridurre le mini app in una barra nella parte inferiore dello schermo. È possibile quindi rispondere ai messaggi o aprire altre mini app e tornare alla precedente senza dover aspettare un nuovo caricamento. Per minimizzarla è sufficiente uno swipe verso il basso sull’intestazione.

Due novità riguardano le storie. Toccando su un hashtag nella didascalia è possibile trovare le storie corrispondenti. In maniera analoga, toccando un tag di posizione verranno mostrate tutte le storie pubblicate dal luogo indicato. Ovviamente solo le storie pubbliche appariranno nei risultati delle ricerche.

Oltre che per acquistare i prodotti digitali, le stelle di Telegram possono essere utilizzate per i contenuti a pagamento nei canali. I creatori di foto e video possono a loro volta usare le stelle per ricevere ricompense in Toncoin tramite Fragment o acquistare inserzioni da mostrare nei canali.

L’ultima novità è riservata a Telegram Premium. Gli utenti possono aggiungere un widget per i link alle storie. Verrà quindi mostrata un’anteprima sulla foto o sul video. I widget consentono anche di aggiungere un nome personalizzato al link che sostituirà l’URL nella parte superiore.