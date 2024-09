Telegram elimina le funzionalità poco usate

Dopo aver criticato la modalità scelta dalle autorità francesi per chiedere il rispetto della legge (ovvero accusare un CEO per i crimini commessi da terze parti), Pavel Durov ha pubblicato un secondo post sul canale personale per annunciare il record di abbonati, l’eliminazione di alcune funzionalità poco utilizzate e la disponibilità di una nuova versione di Telegram.

Novità per Telegram

Pavel Durov aveva già comunicato che ci sono oltre 950 milioni di utenti attivi mensili. Ieri ha aggiunto che oltre 10 milioni di utenti hanno sottoscritto l’abbonamento a Telegram Premium (il doppio rispetto a meno di due mesi fa). Il CEO ha inoltre annunciato l’eliminazione di alcune funzionalità.

People Nearby (Persone vicine in italiano) è stata rimossa perché usata da meno dello 0,1% degli utenti. Inoltre ci sono problemi con bot e scammer. Consentiva di avviare una conversazione con persone sconosciute che si trovano nelle vicinanze (era necessario attivare i servizi di localizzazione). Al suo posto verrà introdotto Businesses Nearby (Aziende vicine) che consentirà ad aziende verificate di mostrare il catalogo dei prodotti.

È stato inoltre disattivato l’upload di contenuti multimediali su Telegraph (il tool di blogging), in quanto sfruttato per attività illecite. Il CEO sottolinea infine che solo lo 0,001% degli utenti usa Telegram per scopi illegali, danneggiando l’immagine dell’intera piattaforma.

Una delle novità dell’ultima versione permette ai proprietari di gruppi e canali di organizzare giveaway e premiare i membri con stelle, ricevendo in cambio potenziamenti che sbloccano la pubblicazione di storie nei canali e altri vantaggi. I vincitori possono spendere le stelle con media a pagamento, abbonamenti esclusivi nei canali, giochi e mini app.

Il browser in-app di Telegram consente ora di convertire qualsiasi articolo in una versione più leggera con la funzionalità Apertura rapida. La software house ha infine corretto alcuni bug e incrementato le prestazioni.