Telegram: interessanti novità per i regali

Dopo aver introdotto i regali collezionabili, la software house guidata da Pavel Durov ha annunciato altre interessanti novità per i regali nell’ultima versione di Telegram per Android e iOS. Gli utenti possono “indossare” i regali collezionabili, spostarli sulla blockchain, inviarli ai canali, condividerli e ordinarli nei profili.

Tutte le novità per i regali

I regali collezionabili possono essere utilizzati come emoji per lo stato. Permette di aggiungere un effetto scintillante e cambiare l’aspetto del profilo per abbinarlo allo sfondo e al simbolo del collezionabile. È sufficiente selezionare “Indossa” in Impostazioni > Il mio profilo > Regali . Togliendo il regalo, il profilo tornerà al suo aspetto originale.

I regali possono essere anche trasferiti o messi all’asta tramite la blockchain TON. Spostare un regalo su un portafoglio TON consente anche la connessione a servizi esterni, come siti di aste o piattaforme che offrono vantaggi aggiuntivi per i collezionabili. È sufficiente selezionare “Trasferisci > Invia tramite blockchain” in Impostazioni > Il mio profilo > Regali .

Telegram permette inoltre di inviare regali ai canali. Gli abbonati possono usare le stelle per aggiornare il regalo prima di inviarlo, permettendo al destinatario di convertirlo in un collezionabile unico gratuitamente. I proprietari dei canali possono trasferire i regali ad altri utenti e canali o metterli all’asta sulla blockchain, mentre i creatori di contenuti e le organizzazioni benefiche possono utilizzarli per raccogliere fondi.