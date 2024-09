Telegram vietato sui dispositivi militari in Ucraina

In attesa di conoscere le sorti di Pavel Durov arriva un’altra cattiva notizia per la sua azienda. Telegram non può essere più utilizzato sui dispositivi di funzionari governativi, militari e lavoratori critici in Ucraina. Secondo il National Coordination Centre for Cybersecurity (NCCC), il servizio viene sfruttato come tool di spionaggio dalla Russia.

I russi intercettano le comunicazioni

L’annuncio è arrivato da Oleksandr Lytvynenko, Segretario del National Security and Defence Council, durante un meeting della scorsa settimana. All’inizio del mese, Kyrylo Budanov (capo dell’intelligence militare) aveva dichiarato che Telegram è pericoloso e rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale (in pratica come TikTok negli Stati Uniti).

Durante l’incontro, Budanov ha fornito prove evidenti che i servizi di intelligence russi possono accedere ai dati personali degli utenti e ai messaggi, inclusi quelli cancellati. Il National Coordination Centre for Cybersecurity ha quindi vietato l’uso di Telegram sui dispositivi di funzionari governativi, militari e personale che lavora nelle infrastrutture critiche.

La Russia sfrutterebbe il popolare servizio di messaggistica (viene usato dal 75% degli ucraini) per attività di spionaggio, phishing e distribuzione di malware. Il ban riguarda solo i dispositivi di lavoro, non quelli personali, né quelli dei comuni cittadini.

Telegram ha dichiarato che non sono mai stati svelati i dati degli utenti e il contenuto dei messaggi. I messaggi cancellati sono cancellati per sempre e non possono essere recuperati. Quasi certamente l’accesso ai messaggi è dovuto ad un malware, non al funzionamento del servizio.