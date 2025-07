Telemarketing Selvaggio: perché molti non credono ai nuovi filtri

Contro il telemarketing selvaggio AGCOM si sta impegnando molto visto che si trova al lavoro per l’attivazione dei primi filtri anti-spoofing della storia in Italia. Tuttavia, molti non credono che questa sarà una soluzione contro call center aggressivi e truffatori. Sono diversi i motivi che spingono diversi a essere diffidenti in un buon risultato.

Il primo problema è che i nuovi filtri anti-spoofing rileveranno solo le chiamate provenienti dall’estero che si nascondono dietro una numerazione italiana. Purtroppo, non avviene il contrario. In pratica, questi filtri non sono in grado di riconoscere una chiamata proveniente dall’estero con numerazione estera creata tramite spoofing.

Il secondo problema è simile. Contro il telemarketing selvaggio i nuovi filtri non sono stati pensati per riconoscere numerazioni italiane che sfruttano la tecnologia dello spoofing per mostrare un’altra numerazione telefonica. Questo è pericoloso perché al momento sono molte le truffe telefoniche che clonano numeri di telefono ufficiali, come questure, banche o enti.

Telemarketing Selvaggio: filtri a parte, il problema sembra più grande di quanto sembra

Il problema del telemarketing selvaggio sembra molto più grande di quanto alcuni filtri anti-spoofing possano arginare. I primi due filtri saranno attivati rispettivamente il 19 agosto e il 19 novembre 2025. La prima fase prevede filtri che bloccheranno le chiamate dall’estero che usano numerazioni di rete fissa italiane. La seconda fase, invece, prevede filtri che bloccheranno le chiamate dall’estero che usano numerazioni mobili italiane.

Secondo alcuni esperti di questo fenomeno, serviranno ulteriori soluzioni da aggiungere a queste. AGCOM ha annunciato che sta lavorando a questo con nuovi incontri e consulte. L’idea dovrebbe essere quella di implementare protocolli di autenticazione delle chiamate oltre alla sensibilizzazione dei consumatori sui rischi dello spoofing.

Al momento, secondo le ultime notizie, gli operatori telefonici sarebbero al lavoro con AGCOM per trovare sempre nuove soluzioni contro lo spoofing telefonico. Il telemarketing selvaggio non ha bisogno solo di filtri anti-spoofing, ma di un sistema solido in grado di determinare le violazioni e agire prontamente di conseguenza.