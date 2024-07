Terminale di pagamento in offerta: myPOS Go Combo a prezzi ridotti

myPOS ha deciso di farci un regalo estivo degno della miglior grigliata in spiaggia: un terminale di pagamento in offerta che non puoi lasciarti sfuggire. Fino all’11 agosto 2024, potrai avere in mano myPOS Go Combo con lo sconto del 60%. Non stiamo parlando di pochi euro. Ma vediamo cosa offre di tanto speciale.

Un’estate bollente con il terminale di pagamento in offerta

myPOS ha lanciato una versione aggiornata del suo terminale Go 2, arricchendola con la stampante termica che emette scontrini immediati e una base di ricarica di livello superiore. Il prezzo promozionale è di 99 euro (IVA esclusa), rispetto ai soliti 189 euro.

Per mettere le mani su questo dispositivo, tutto quello che devi fare è registrarti online in modo semplice e veloce. Una volta verificate le informazioni, il terminale verrà spedito entro tre giorni lavorativi.

Adatto a imprenditori e professionisti, myPOS Go Combo non fa discriminazioni. Se hai un’impresa singola, una società o un’associazione, questo terminale ti accoglie a braccia aperte. Accetta pagamenti con carta di credito tramite PIN, banda magnetica e contactless, nonché soluzioni di pagamento mobile come Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

Inoltre, myPOS offre anche soluzioni per i pagamenti remoti o online. Vuoi inviare una richiesta di pagamento via email o SMS? Nessun problema. Puoi anche creare un negozio online personalizzato, e tutto senza abbonamento mensile. Le commissioni? Basse e trasparenti: 1.20% + 0.05 euro.

Con il terminale di pagamento in offerta myPOS Go Combo non solo risparmi, ma migliorerai anche l’efficienza del tuo business. Pronti a gettarti in questa estate di promozioni imperdibili?