Termostato Netatmo: fino a 110€ di buoni Amazon

Oggi vogliamo proporvi uno degli accessori più utili da avere in casa: un termostato per la caldaia Wi-Fi. Soprattutto con l’avvicinarsi dell’inverno, per chi possiede il controllo della caldaia esclusivamente sul dispositivo, la gestione del riscaldamento diventa piuttosto frustrante. Il prodotto che vi proponiamo oggi vi permetterà non solo di gestire la caldaia direttamente dall’interno dell’appartamento, ma anche in remoto ovunque vi troviate grazie all’app per tablet e smartphone. L’offerta su Netatmo NTH01-IT-EC Termostato Wifi Intelligente consente di avere fino a 110 euro di buoni regalo Amazon, scegliendo Edison per luce, gas e servizi di casa.

Smart Home: termostato Netatmo Wi-Fi per caldaia in offerta su Amazon

Netatmo è un’azienda specializzata nel settore dello smart home. Il dispositivo NTH01-IT-EC, grazie ad un relè collegato direttamente alla caldaia, permetterà tramite la connessione domestica di controllare tutti i parametri relativi al riscaldamento direttamente dall’interno della casa.

Grazie all’applicazione infatti, basterà utilizzare il proprio smartphone o tablet per regolare la temperatura del riscaldamento, in base anche alle temperature rilevate da termostato che indicherà sia quella del sistema di riscaldamento sia quella ambientale. Non sarà più necessario uscire sul balcone per attivare o regolare la temperatura del riscaldamento domestico.

Le funzionalità non si fermano qui. Grazie all’applicazione dedicata potremo programmare il termostato in base alle nostre abitudini, in modo da avere un ambiente sempre caldo, ma contenendo al massimo i consumi evitando gli sprechi. Inoltre da remoto potremo decidere in qualsiasi momento di attivare o disattivare i termosifoni, in caso di imprevisti. Infine con l’aggiunta delle valvole intelligenti (acquistabili separatamente) potremo decidere la temperatura da mantenere per ogni singola stanza della casa.

Amazon fino al 31 ottobre ha una promozione legata al termostato Netatmo Wi-Fi NTH01-IT-E: acquistandolo e aderendo alle offerte Edison Luce Prezzo Fisso 12 e Edison Gas Prezzo Fisso 12 si potrà avere un buono Amazon fino a 110€. Decisamente non male soprattutto in vista del Prime Day dei prossimi 13 e 14 ottobre.