Tesla userà più di 1000 robot Optimus nelle sue fabbriche dal 2025

Durante l’incontro con gli azionisti Tesla, Elon Musk ha parlato del programma Optimus che prevede la realizzazione di robot umanoidi avanzati. Musk ha definito Optimus come il progetto più importante mai realizzato da Tesla, ancora più rivoluzionario di altre tecnologie innovative su cui l’azienda sta lavorando, come il robotaxi a guida completamente autonoma che sarà presto presentato.

Quindi, nella visione di Musk, i robot umanoidi Optimus rappresenteranno un passo avanti epocale nell’automazione industriale, superando anche la tecnologia per i taxi senza autista.

Le previsioni di Elon Musk

Elon Musk ha condiviso alcune proiezioni piuttosto audaci. Ha immaginato uno scenario futuro in cui i robot Optimus potranno essere prodotti su vasta scala a costi contenuti e venduti a prezzi accessibili, pur generando margini di profitto interessanti. In particolare, Musk prevede che ogni singolo robot possa essere assemblato con una spesa di produzione pari a 10.000 dollari, quindi relativamente bassa date le sofisticate funzionalità di cui sarà dotato.

Il prezzo di vendita al pubblico dovrebbe invece attestarsi intorno ai 20.000 dollari, il doppio rispetto ai costi industriali. Questo consentirebbe a Tesla di realizzare utili significativi per ogni unità commercializzata. Guardando al potenziale di mercato globale, Musk ha ipotizzato che la domanda per questa tipologia di robot umanoidi possa raggiungere il livello straordinario di 1 miliardo di unità acquistate ogni anno.

Tesla punta ad assicurarsi una quota di almeno il 10% di queste vendite, quindi 100 milioni di robot all’anno. Durante l’incontro, Musk ha annunciato che più di 1.000 di questi robot umanoidi dovrebbero essere già operativi nelle fabbriche dell’azienda entro il prossimo anno, anche se ha specificato che la produzione sarà ancora limitata.

Musk sogna robot Optimus che si auto-producono come in Terminator

Questi robot umanoidi sono progettati per svolgere una vasta gamma di compiti, dalle complesse operazioni industriali alle semplici attività domestiche come piegare i vestiti, cucinare e pulire. Musk ha persino osato paragonare la loro versatilità ai famosi personaggi di Star Wars R2-D2 e C-3PO.

I robot Optimus saranno dotati della stessa tecnologia di intelligenza artificiale dei veicoli a guida autonoma di Tesla, che gli consentirà di acquisire nuove competenze osservando e analizzando dimostrazioni video. Ma Musk si spinge addirittura oltre… Questa capacità di apprendimento continuo potrebbe aprire la strada a scenari futuristici in cui i robot potrebbero essere coinvolti nella loro stessa produzione. A qualcuno per caso è venuto in mente Terminator?…

Un esercito di robot nelle gigafactory?

Mentre il sogno di Elon Musk di un’automazione industriale senza precedenti potrebbe essere allettante, è importante considerare anche le potenziali implicazioni etiche e sociali di una tale trasformazione. Sarà fondamentale bilanciare l’innovazione tecnologica con una riflessione attenta sulle conseguenze per la forza lavoro umana e sulla sostenibilità a lungo termine di un futuro completamente automatizzato.