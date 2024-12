Tesla rilascia nuova app per l'Apple Watch

Tesla ha in serbo un sacco di sorprese per i suoi clienti nell’Holiday Update di quest’anno. Si parte dall’attesissima app per Apple Watch, per arrivare all’accesso remoto ai video di sicurezza, passando per nuove funzioni di sicurezza e persino una “modalità Babbo Natale” per il Cybertruck. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

L’app Tesla sbarca su Apple Watch

Finalmente l’app Tesla approda ufficialmente su Apple Watch. Ora si potrà controllare lo stato di carica, aprire il bagagliaio anteriore e pre-riscaldare l’auto direttamente dal polso. Si può persino usare l’orologio come chiave digitale, lasciando a casa lo smartphone. Insomma, addio alle corse fuori casa senza telefono o portafogli!

Video di sicurezza sempre a portata di mano

Altra novità importante: ora si potrà vedere e salvare sul proprio telefono le registrazioni della Dashcam e della Sentry Mode. Così, in caso di incidente, si avrà subito a disposizione i filmati da condividere con assicurazione o forze dell’ordine.

Non sarebbe un vero aggiornamento natalizio senza il ritorno dello spettacolo di luci sincronizzate tra più veicoli Tesla. Quest’anno ci sono due nuovi show, ma la vera sorpresa è la “modalità Babbo Natale” per il Cybertruck. Prepariamoci a vedere un Tesla Bot in sella a una cyber-slitta sullo schermo del proprio pickup elettrico. E se si vuole personalizzare, si può aggiungere wrap e targhe personalizzate al Cybertruck virtuale.

Più sicurezza e comodità

Tesla introduce anche alcune funzioni pensate per la sicurezza e il comfort. La Model 3 senza levette riceve la funzione di cambio automatico già vista su Model S e X, che cerca di intuire quando si vuole passare da marcia avanti a retromarcia e viceversa.

Arriva poi l’allerta di traffico trasversale posteriore, che avvisa con un segnale acustico e una barra rossa sullo schermo se rileva auto o pedoni in avvicinamento mentre si fa retromarcia. Una funzione ormai standard su molte auto, che Tesla porta ora sui suoi veicoli grazie a un aggiornamento software. Il rollout è previsto per la prossima settimana.