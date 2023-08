The Bear stagione 2: dal 16 agosto la trovi su Disney+

La truppa di cucina di , la straordinaria serie TV sta per tornare. Tra i componenti del cast ci saranno nuovamente i volti familiari di Carmy, Ritchie e Sydney, così come tutti gli altri che hanno contribuito a far impazzire gli spettatori di tutto il mondo.

Non c’è da meravigliarsi che la serie TV abbia raccolto tanti consensi: è davvero un’opera d’arte.

Il successo della prima stagione di The Bear è stato così grande che era inevitabile che, prima o poi, sarebbe stata prodotta una seconda stagione.

A partire dal 16 agosto, tutti e dieci i nuovi episodi della serie saranno trasmessi in esclusiva su Disney+.

Nella nuova stagione, i protagonisti di The Bear avranno la missione di rinnovare e migliorare The Beef of Chicagoland, un ristorante davvero malmesso.

Il loro obiettivo finale è far salire talmente in alto il locale da ottenere alla fine l’ambita stella Michelin.

La trama di The Bear Stagione 2, in esclusiva su Disney+

Come prosegue la trama con la ? Ecco qualche spoiler:

Nel dare nuova vita al ristorante, la squadra inizia il difficile percorso di ristrutturazione. Ognuno dovrà confrontarsi con il proprio passato, facendo i conti sul suo ruolo in futuro. Naturalmente, scopriranno loro malgrado che è molto difficile aprire un nuovo ristorante, ancora più complesso della semplice gestione. Tra burocrazia (appaltatori e permessi folli), difficoltà creativa e pianificazione del menu, il gruppo avrà un bel po’ di grattacapi da affrontare. Un cambiamento che porterà a porre molta attenzione all’ospitalità. Il team imparerà sulla propria pelle cosa vuol dire essere al servizio l’uno dell’altro e dei clienti, mentre dovranno sfidare tutti i loro limiti.

La trama avrà già attirato l’attenzione di chi ha seguito la prima stagione, ma anche di chi non ha mai visto The Bear.

Proprio per quest’ultimi, su Disney+ è disponibile la prima stagione. Per vederla, basta abbonarsi a Disney+. L’abbonamento costa 89,99 euro, con due mesi completamente gratis.

