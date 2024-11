Guarda The Day of the Jackal in streaming: uscita e piattaforma

The Day of the Jackal è la nuova serie consigliata a tutti gli amanti dei generi thriller e spionaggio: sta per arrivare in streaming su NOW. La data di uscita è fissata per questa settimana, venerdì 8 novembre. Ormai manca davvero poco, prima di potersi cimentare nella più classica maratona davanti alla TV. Per vedere tutti i suoi episodi è necessario il pass Entertainment, protagonista di una promozione insieme a quello dedicato al Cinema.

Quando e dove vedere in streaming The Day of the Jackal

Il protagonista è un uomo dai mille volti, un professionista insospettabile, celebre per essere infallibile nel suo lavoro: lo Sciacallo, uno spietato assassino. Suo malgrado, si trova a finire nel mirino dei servizi segreti inglesi. La storia è quella della sua fuga e di una caccia all’uomo a dir poco rocambolesca. Si tratta della rivisitazione del romanzo thriller Il Giorno dello Sciacallo, scritto da Frederick Forsyth e pubblicato nel 1971. Fanno parte del cast gli attori Eddie Redmayne (La Teoria del Tutto, Animali fantastici), Lashana Lynch (No Time to Die, Bob Marley: One Love) e Úrsula Corberó (La Casa di Carta, Mr & Mrs Smith). Scopri di più sulla piattaforma.

La serie è composta da un totale di 10 episodi, ognuno dei quali dalla durata pari a circa 50 minuti. Le recensioni ottenute dalla stampa specializzata prima dell’uscita sono positive, con una media voto pari a 76/100 secondo l’aggregatore Metacritic.

In apertura abbiamo anticipato l’offerta di NOW che unisce il pass Entertainment a quello Cinema. La promozione in corso permette di sottoscriverli entrambi da soli 6,99 euro al mese scegliendo l’abbonamento annuale. Incluse le produzioni e gli show esclusivi di Sky come X Factor, la storia degli 883 raccontata da Hanno Ucciso l’Uomo Ragno e molto altro ancora.