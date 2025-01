The Last of Us 2 in streaming: c'è la data di uscita ufficiale

The Last of Us 2 sarà in streaming dal mese di aprile. Ad annunciarlo è stato Neil Druckmann, co-creatore e produttore esecutivo della serie (nonché figura chiave della software house Naughty Dog), durante una conferenza stampa al CES 2025 di Las Vegas. Più avanti sarà comunicata una data più precisa. In Italia sarà trasmessa da Sky e sulla piattaforma NOW.

L’uscita di The Last of Us 2 è stata confermata

Tra i dettagli confermati, sappiamo che la seconda stagione sarà composta da un totale di 7 episodi (la prima ne aveva 9). Gli eventi narrati si posizioneranno cronologicamente a circa cinque anni di distanza rispetto a quelli già raccontati, con i protagonisti Joel ed Ellie coinvolti in un conflitto tra di loro, nel contesto di un mondo ancora di più in rovina e pericoloso. Riprenderanno quelli del secondo titolo videoludico. È stato pubblicato anche un teaser trailer, in verità piuttosto breve, utile per ingannare l’attesa.

Per quanto riguarda il cast di attori, ritorneranno Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni dei personaggi principali, così come alcuni volti già visti come Gabriel Luna (Tommy) e Rutina Wesley (Maria). Ci saranno poi molte new entry: Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny), Jeffrey Wright (Isaac) e Catherine O’Hara.

La prima stagione ha ricevuto ottime recensioni. Non era scontato, considerando i flop fatti registrare da gran parte degli adattamenti per il piccolo o grande schermo di franchise videoludici. La speranza dei fan è che The Last of Us 2 possa rivelarsi all’altezza delle aspettative.

Con tutta probabilità, la serie riceverà anche una terza stagione (e forse una quarta). I suoi creatori hanno dichiarato di voler approfondire alcuni aspetti della trama, senza liquidarli in fretta solo per giungere al finale. Dopotutto, i consensi ottenuti dall’episodio interamente dedicato a Bill e Frank non possono che spingere in questa direzione.