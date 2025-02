The Last of Us, stagione 2: c'è la data di uscita ufficiale

Già conoscevamo il mese, ora abbiamo informazioni ufficiali anche in merito alla data di uscita precisa fissata per la stagione 2 della serie The Last of Us. Il primo episodio arriverà il 13 aprile 2025 negli Stati Uniti e in Italia il 14 aprile, come appena confermato da Sky. Ancora poche settimane e sarà possibile tornare nel mondo post apocalittico di Joel ed Ellie.

13-14 aprile 2025: l’uscita della stagione 2 di The Last of Us

La nuova stagione sarà composta da sette episodi (due in meno rispetto alla prima) e collocata cronologicamente a cinque anni di distanza dagli eventi già raccontati. Nel comunicato stampa si legge di un conflitto che interessa i due protagonisti e di un contesto ancora più pericoloso rispetto a quello già visto. Qui sotto il trailer pubblicato all’inizio dell’anno da Sky, che trasmetterà la serie in esclusiva nel nostro paese, anche in streaming sulla piattaforma NOW.

Gli episodi della seconda stagione di The Last of Us usciranno con cadenza settimanale: l’ultimo arriverà il 25-26 maggio 2025.

La fonte di ispirazione è ancora una volta la serie videoludica sviluppata da Naughty Dog, anche se non si tratta di una perfetta trasposizione. Per fortuna, ci sentiamo di aggiungere. Alcuni dei passaggi migliori dell’ottima prima stagione sono legati proprio a libertà narrative che Craig Mazin e Neil Druckmann si sono concessi durante la fase di scrittura.

A proposito di gaming, la versione rimasterizzata di The Last of Us 2 sarà resa disponibile in versione PC a partire dal 3 aprile. Debutterà sulle piattaforme Steam ed Epic Games Store. Lo sviluppatore ha inoltre annunciato di essere al lavoro su una nuova proprietà intellettuale, Intergalactic: The Heretic Prophet, un titolo sci-fi ambientato migliaia di anni nel futuro in cui vestire i panni di Jordan A. Mun, una cacciatrice di taglie che rimane bloccata su un pianeta remoto chiamato Sempiria.‎ Qui sopra il trailer.