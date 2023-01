The Mandalorian: ecco il trailer della Stagione 3

Mancano poche settimane all’uscita della Stagione 3 di The Mandalorian, come sempre in esclusiva streaming su Disney Plus. Per ingannare l’attesa (e aumentare l’hype), è stato pubblicato oggi un trailer dedicato a ciò che vedremo negli episodi in arrivo, utile per conoscere ancora più a fondo cosa è accaduto nella galassia di Star Wars, cronologicamente tra gli eventi narrati nella pellicola Il ritorno dello Jedi e quelli de Il risveglio della Forza.

Trailer: The Mandalorian, Stagione 3

Secondo l’anticipazione, assisteremo a un nuovo incontro tra Din Djarin e Grogu, visti anche in The Book of Boba Fett. Questa la sinossi, seguita dal filmato, qui proposto nella sua versione inglese: quella con doppiaggio in italiano sarà reso disponibile presto dai canali ufficiali.

Continua il viaggio del Mandaloriano attraverso la galassia di Star Wars. Un tempo cacciatore di taglie solitario, Din Djarin si è riunito con Grogu. Nel frattempo, la Nuova Repubblica fatica a portare la galassia lontano dalla propria storia oscura. Il Mandaloriano incrocerà il proprio cammino con quello di vecchi alleati e nuovi nemici, mentre lui e Grogu proseguono nel loro viaggio, insieme.

Nel cast di attori che interpretano questa stagione troviamo Pedro Pascal (protagonista anche in The Last of Us), Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito. Le riprese sono iniziate il 13 ottobre 2021. A questo proposito, una curiosità: il fatto che molti personaggi indossino una maschera, ha semplificato le cose, consentendo di girare in modo conforme con le norme anti-COVID nonostante la pandemia in corso.

Per quanto riguarda la data di uscita, la stagione 3 di The Mandalorian farà il suo debutto l’1 marzo 2023. Nell’attesa, puoi guardare o riguardare le prime due in esclusiva su Disney Plus.

