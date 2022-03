The Penguin: via libera alla serie HBO Max

È ufficiale: Warner Bros ha dato il via libera per la realizzazione di “The Penguin”, la serie TV che ruota attorno alla figura del Pinguino – noto antagonista di The Batman. Una novità che farà sicuramente piacere ai fan dell’universo narrativo di Matt Reeves, ma che abbandona il suo “effetto sorpresa” dopo mesi di speculazioni e voci di corridoio. Ad oggi non si hanno, ovviamente, molti dettagli sulla nuova serie. Unica conferma è il ritorno dell’attore irlandese Colin Farrell sia in qualità di protagonista (Farrell ha già recitato nel ruolo del villain nell’ultimo The Batman) che di produttore esecutivo.

Inizialmente Pinguino avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di protagonista nel futuro sequel di The Batman, ma la casa produttrice ha scelto invece di avviare un progetto televisivo, piuttosto che sviluppare la narrazione in un solo film. In attesa di assistere alla serie tv basata sull’iconico villain, pochi giorni fa ha debuttato in tutte le sale The Batman, che ha già incassato oltre 250 milioni di dollari.

The Penguin: come vedere la serie TV in Italia

