The Terrorgram Collective: arrestati due leader

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha comunicato che due leader del Terrorgram Collective (Dallas Humber e Matthew Allison) sono stati accusati di 15 reati per aver sollecitato crimini di odio e l’omicidio di funzionari federali, oltre che di cospirazione per fornire materiale di supporto ai terroristi. Entrambi sono stati arrestati venerdì dalle forze dell’ordine. Il nome del gruppo deriva dall’uso di Telegram per organizzare gli attacchi contro neri, ebrei, persone LGBTQ e immigrati.

Il lato oscuro di Telegram

Pavel Durov ha sottolineato che solo lo 0,001% degli utenti usa Telegram per scopi illegali, danneggiando l’immagine dell’intera piattaforma. I giornalisti del New York Times hanno scoperto oltre 1.500 canali gestiti da suprematisti bianchi che coordinano le attività di quasi un milione di persone in tutto il mondo.

Uno dei gruppi più noti è The Terrorgram Collective, considerata una vera e propria organizzazione terroristica, che usa Telegram per promuovere un’ideologia basata sulla superiorità della razza bianca. I membri affermano che la società è irrimediabilmente corrotta e che la violenza e il terrorismo sono necessari per innescare una guerra razziale e accelerare il crollo del governo e l’ascesa di uno stato etnico bianco.

I due leader gestiscono diversi canali e gruppi su Telegram, utilizzati per fornire istruzioni e organizzare gli attacchi contro i nemici della razza bianca e le infrastrutture governative. Hanno inoltre pubblicato una lista di “obiettivi di alto valore” da assassinare, tra cui funzionari locali, statali e federali, politici e dirigenti di aziende private.

Purtroppo le loro istruzioni sono state già eseguite da alcuni “discepoli”. Un individuo ha ucciso due persone in un bar LGBTQ in Slovacchia, mentre un altro ha accoltellato cinque persone nelle vicinanze di una moschea in Turchia. Se verranno confermate le accuse, Humber e Allison rischiano fino a 220 anni di prigione.