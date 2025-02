The White Lotus: guarda la terza stagione in streaming

Un gruppo di vacanzieri, un resort di lusso immerso nella natura thailandese e un enigma pronto a sconvolgere la tranquillità della vacanza: la terza stagione di The White Lotus è in arrivo su NOW, in esclusiva e in contemporanea con gli Stati Uniti, a partire da lunedì 17 febbraio.

La pluripremiata serie HBO creata da Mike White cambia ancora una volta scenario e si sposta in Thailandia, tra le affascinanti località di Koh Samui, Phuket e Bangkok, per raccontare una nuova storia fatta di tensioni, segreti e satira sociale.

The White Lotus torna con la terza stagione: un nuovo viaggio in Thailandia e un mistero tutto da scoprire

Girata tra alcune delle mete più suggestive dell’Asia, la nuova stagione segue, come nelle precedenti, le vicende di ospiti e dipendenti di un esclusivo resort nell’arco di una settimana. Tra i protagonisti di questo nuovo capitolo troviamo Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong e Aimee Lou Wood.

Il cast si arricchisce inoltre con Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Christian Friedel, Scott Glenn, Dom Hetrakul, Julian Kostov, Charlotte Le Bon, Morgana O’Reilly e Shalini Peiris.

Dopo il trionfo della prima stagione ambientata alle Hawaii, che ha conquistato 10 Emmy Awards su 20 nomination nel 2021, The White Lotus ha continuato il suo percorso di successo con la seconda stagione girata in Sicilia. Quest’ultima ha ottenuto ben 23 nomination agli Emmy Awards nel 2022, tra cui quella per miglior serie drammatica, vincendo in 5 categorie.

Con questa terza stagione, la serie si prepara a stupire nuovamente il pubblico con il suo mix di lusso, tensione e critica sociale, confermandosi come uno degli show più attesi e apprezzati degli ultimi anni. Sia quest’ultima che la seconda e la prima, sono disponibili tutte in streaming su NOW.