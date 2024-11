Threads: annunci a partire da gennaio 2025

Meta ha introdotto Threads come alternativa a X dopo l’acquisizione di Elon Musk, riuscendo a riscuotere discreto successo tra gli utenti. Il solo apprezzamento, però, non basta a far “decollare” una piattaforma, anche e soprattutto la remunerazione vuole la sua parte e nel caso dei servizi social gli annunci pubblicitari giocano un ruolo chiave. Proprio per questo, pare che, contrariamente alla tendenza iniziale, a partire dal prossimo anno saranno implementati anche sul nuovo servizio di Mark Zuckerberg.

Threads: pubblicità da gennaio 2025

In base a un recente report del The Information si apprende infatti che gli annunci pubblicitari cominceranno a fare capolino su Threads da gennaio 2025, anche se con un approccio diverso rispetto a quanto proposto dalla concorrenza. Inizialmente, Threads lavorerà con un gruppo limitato di inserzionisti e, sulla base di tale esperienza, adatterà il tutto per ampliare la sua base di inserzionisti.

A tal riguardo, a ottobre scorso, Adam Mosseri, il CEO di Instagram aveva confermato che Meta stava progettando di introdurre gli annunci su Threads, riferendo quanto segue: “Capisco perché le persone hanno preoccupazioni, ma alla fine della giornata siamo un’azienda e Threads deve fare abbastanza soldi per pagare le persone e i server necessari per eseguire il servizio e fornirlo alle persone gratuitamente”.

L’introduzione di annunci su Thread richiederà un po’ di adattamento per gli utenti “comuni”, ma la cosa non dovrebbe destare particolare preoccupazione, visto e considerato che altre piattaforme social hanno incluso annunci per anni. Le altre soluzioni di Meta, come Facebook e Instagram, non sono infatti estranee agli annunci e l’azienda potrebbe voler portare Threads sul medesimo piano.