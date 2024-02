Threads: arrivano i segnalibri per salvare i post preferiti

Threads, l’app di Instagram che permette di creare e condividere brevi post di testo, si sta avvicinando sempre di più al suo concorrente X, una piattaforma simile ma più popolare. Threads ha recentemente lanciato diverse funzioni che erano già presenti su X, come i trending topics, la fotocamera in-app, le bozze e, da oggi, i segnalibri.

I segnalibri sono una funzione che consente di salvare i post che si vogliono consultare in un secondo momento, senza dover usare il “mi piace” pubblico (l’icona del cuore). Questa funzione è molto utile per chi segue molte notizie o vuole ricordare dei link o dei post che ritiene degni di nota. Su X, i segnalibri possono essere anche organizzati in cartelle, ma solo per gli utenti che pagano un abbonamento.

Threads aggiunge i segnalibri e altre funzioni ispirate a X

Su X, i segnalibri sono facilmente accessibili da un’icona in fondo al post. Su Threads, invece, i segnalibri sono un po’ più nascosti. Per salvare un post, bisogna aprire il menu a tre punti e scegliere l’opzione “Salva”. Per vedere i segnalibri, bisogna andare nella schermata delle impostazioni dell’app.

La nuova funzione è stata annunciata tramite un Thread (come al solito!) e sarà implementata gradualmente per tutti gli utenti. Questo rollout graduale è una pratica comune per Threads e per le altre app di Instagram, che hanno team di sviluppo ridotti rispetto a Meta, la società madre.

Data la notevole base di utenti di Threads, che conta circa 130 milioni di utenti attivi mensili, il rilascio graduale serve anche a monitorare l’impatto della nuova funzionalità ed eventualmente apportare miglioramenti prima del lancio definitivo. In questo modo, nonostante le risorse più limitate, Threads riesce a introdurre novità rilevanti per migliorare l’esperienza degli utenti più fedeli all’app di messaggistica visiva.

Meta punta all’integrazione tra Threads, Instagram e Facebook

I segnalibri rappresentano solo l’ultima di una serie di novità che stanno arrivando sull’app Threads di Instagram. Oltre alla funzione di bookmarking, alcuni utenti hanno iniziato a ricevere notifiche di Threads e Facebook direttamente sulle notifiche di Instagram, segno di una graduale integrazione tra le app di Meta.

Inoltre, come confermato dalla stessa società la scorsa settimana, è in fase di test anche una funzionalità di cross-posting che permetterà di condividere i post di Facebook direttamente su Threads, ampliando ulteriormente le possibilità di interazione tra le diverse piattaforme.

Queste novità indicano come Meta stia spingendo per una sempre maggiore convergenza dell’esperienza utente su Threads, Instagram e Facebook. L’obiettivo è rendere più fluide le interazioni degli utenti attraverso le app, permettendo loro di passare agevolmente da una all’altra a seconda delle necessità. I segnalibri e il cross-posting sono tasselli di questa strategia che mira a potenziare le integrazioni all’interno dell’ecosistema di social media di proprietà di Meta.