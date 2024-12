Threads, in arrivo la programmazione dei post

Meta ha appena introdotto la possibilità di programmare i messaggi diretti su Instagram. E sembra che presto anche Threads avrà una funzione simile per i post! Questa novità potrebbe rivelarsi molto utile per gli utenti, soprattutto per i creatori di contenuti e i brand che vogliono pubblicare i loro messaggi nei momenti più opportuni. Ma anche per i comuni mortali che magari hanno amici con fusi orari diversi e vogliono pianificare i DM.

Adam Mosseri conferma: test in arrivo per i post programmati su Threads

In un post su Threads, il capo di Instagram Adam Mosseri ha annunciato che presto inizieranno a testare la funzione di programmazione dei post, a cui stanno lavorando da mesi. Attenzione però: la programmazione varrà solo per i nuovi post, non per le risposte. Il motivo? Meta vuole trovare un equilibrio tra dare agli utenti più controllo sulla pianificazione dei loro contenuti e incoraggiare le conversazioni in tempo reale.

Mosseri non ha specificato una data precisa per il lancio della funzione, ma ha fatto capire che potrebbe arrivare presto, visto che ci stanno lavorando da parecchio tempo.

Una mossa per attirare brand e professionisti su Threads

La possibilità di programmare i post su Threads riflette la strategia di Meta di attirare sulla piattaforma sempre più aziende e professionisti. Del resto, la app ha recentemente raggiunto il traguardo dei 300 milioni di utenti attivi mensili, e Mark Zuckerberg ha annunciato che ora ci sono anche 100 milioni di utenti attivi giornalieri.

Numeri impressionanti, che dimostrano come molte persone stiano abbandonando X in cerca di alternative più neutrali. E cosa c’è di meglio di una piattaforma che permette di gestire la propria presenza online in modo più efficiente, senza dover ricorrere a strumenti di terze parti per programmare i post?