Threads, in arrivo le Community Notes di Meta per il fact-checking

La scorsa settimana Meta ha annunciato lo stop del fact-checking a favore delle Community Notes simili a quelle di X. Il leaker Alessandro Paluzzi ha condiviso alcuni screenshot che mostrano come potrebbe apparire la funzione in Threads.

Threads si prepara alle Community Notes stile X

Come sappiamo grazie a un leak del sempre informatissimo Alessandro Paluzzi, Meta sta già lavorando per portare le Community Notes sul suo nuovo social. Dagli screenshot trapelati, sembra che per scrivere una nota basterà andare sul menu a tre puntini di un post, dove al momento si può silenziare un account o segnalare contenuti inappropriati. Le Note inoltre saranno tutte anonime.

Quando vedremo effettivamente le Community Notes su Threads? Beh, Zuckerberg ha detto che il rollout inizierà dagli Stati Uniti “nei prossimi due mesi“, per poi essere “migliorato nel corso dell’anno“. Insomma, si va con calma. Intanto, sembra che Meta stia anche preparando una pagina del centro assistenza di Instagram dedicata alle Community Notes, con tanto di lista d’attesa per entrare nel programma.

I contenuti politici su Threads

Mark Zuckerberg ha anche promesso di allentare le briglie su temi caldi come immigrazione e identità di genere, mentre Adam Mosseri (a capo di Instagram) ha spiegato come impostare la quantità di contenuti politici che vogliamo vedere su Threads.

Meta ci crede, ma la strada è lunga

Insomma, Meta sembra credere parecchio in questa svolta “democratica” della moderazione dei contenuti. Sarà la mossa giusta per tenere a bada fake news, discriminazioni e discorsi di initamento all’odio? O si rivelerà un boomerang clamoroso?