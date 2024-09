Threads continua a usare la casella di posta di Instagram per i DM

Il team di Threads ha deciso di non lavorare, almeno per il momento, alla creazione di una casella di posta separata o di un sistema di messaggistica diretta (DM) dedicato al social network. Nonostante le numerose richieste da parte degli utenti, l’azienda continuerà a fare affidamento sulla casella di posta di Instagram per la comunicazione privata tra gli iscritti.

Nuova funzione per semplificare l’invio di messaggi a Instagram da Threads

Tuttavia, un recente test pubblico condotto da Threads ha rivelato la possibilità di rendere più agevole l’invio di messaggi a Instagram direttamente dall’app Threads. Il ricercatore dell’app Adwaith Varma ha condiviso su Threads un’anteprima di questa funzione inedita, che mostra un nuovo pulsante di messaggistica sui profili degli utenti. Toccando questo pulsante, si apre una casella di testo e un pulsante di invio per inviare rapidamente un messaggio alla casella di posta di Instagram dell’utente.

Integrazione con Instagram e confronto con i rivali

Attualmente, Threads è ancora fortemente integrato con Instagram, il che può risultare scomodo per gli utenti con profili privati o per coloro che non sono molto attivi su Instagram. Questa scelta è in controtendenza rispetto quella dei principali rivali di Threads, come X di Elon Musk e Bluesky, che offrono sistemi di messaggistica diretta dedicati e funzionalità avanzate come la modifica dei messaggi e il supporto per la crittografia end-to-end.

Possibilità future per la messaggistica su Threads

Sebbene Threads non stia attualmente lavorando a una casella di posta separata, Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha dichiarato in passato che questa potrebbe essere una possibilità se l’azienda non riuscisse a far funzionare in modo soddisfacente una casella di posta integrata.

Mosseri ha spiegato che, nonostante le persone tendano a seguire un insieme simile di utenti sia su Instagram che su Threads, alcune hanno timeline completamente diverse, con due profili separati e solo alcune sovrapposizioni. La speranza è che Threads possa eventualmente offrire una casella di posta dedicata per soddisfare le esigenze degli utenti e migliorare l’esperienza complessiva sulla piattaforma.