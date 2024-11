Threads copia gli Starter Packs di Bluesky?

Lo sviluppatore Chris Messina ha scoperto nell’app iOS un riferimento alla funzionalità che dovrebbe velocizzare la ricerca degli utenti da seguire su Threads. Meta avrebbe quindi avviato lo sviluppo di una propria versione degli Starter Packs di Bluesky. Ieri sera è stata invece annunciata una novità che riguarda la visibilità dei feed.

Divertente risposta di Bluesky su Threads

Quando si effettua l’iscrizione ad un social network è necessario trovare altre persone da seguire. Bluesky offre da fine giugno una soluzione per semplificare l’operazione, ovvero gli Starter Packs. È in pratica un elenco di account che condividono gli stessi interessi, appartengono alla stessa azienda o sono fan dello stesso gruppo musicale (ad esempio, qui c’è quello di TechCrunch).

Sono accessibili tramite una scheda nel profilo e possono essere creati dagli utenti. È disponibile anche un tool per cercare gli Starter Packs. L’iscrizione a Threads richiede un account Instagram, quindi viene ereditato il suo grafo sociale (gli utenti già seguiti su Instagram verranno automaticamente seguiti su Threads). Lo sviluppatore Chris Messina ha tuttavia scoperto tracce della funzionalità Recommended Follow Lists. Si tratta in pratica di una “copia” degli Starter Packs.

Non è noto se la funzionalità sarà accessibile a tutti in futuro. È chiaro però che Meta vuole evitare una fuga verso la concorrenza, come dimostrano le recenti novità “rubate” da Bluesky, tra cui i feed personalizzati e la scelta del feed predefinito. La piccola azienda guidata da Jay Graber ha pubblicato un commento divertente su Threads:

Dato che Threads continua a copiare le funzionalità di Bluesky, allora è meglio usare Bluesky.