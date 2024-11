Threads permette di scegliere il feed predefinito

Il successo di un servizio viene spesso confermato dalle decisioni dei concorrenti. Mark Zuckerberg ha annunciato ieri sera l’avvio di un test per la funzionalità che permette agli utenti di impostare il feed predefinito su Threads. È la stessa opzione presente da tempo su Bluesky, piattaforma social in notevole ascesa nelle ultime settimane.

Quattro novità in meno di sette giorni

Fin dal lancio di Threads all’inizio di luglio 2023 (metà dicembre in Europa), all’avvio dell’app viene mostrato il feed For You, in cui sono presenti i post scelti dall’algoritmo (con risultati non sempre ottimali). Molti utenti chiedono da tempo di poter impostare come predefinito il feed Following con i contenuti pubblicati dalle persone seguite.

Meta ha invece introdotto i feed personalizzati (come su Bluesky) e aggiornato l’algoritmo, ma in entrambi i casi il feed predefinito era rimasto For You. Zuckerberg ha comunicato ieri sera l’avvio dei test per la funzionalità più richiesta in assoluto.

È finalmente possibile scegliere quale feed mostrare all’avvio dell’app. I fortunati utenti selezionati per il test troveranno una nuova opzione. Tenendo premuto il dito su uno dei feed viene mostrato un menu con la voce “Edit feeds” (Modifica feed). Con un tap viene visualizzato l’elenco dei feed e l’utente può trascinare quello predefinito all’inizio. Al termine è necessario toccare su Done (Fatto) in alto a destra.

Questo è un classico esempio di concorrenza che comporta benefici per gli utenti. Meta ha avviato recentemente altri due test per la funzione di ricerca e la visualizzazione di riassunti AI dei trending topic. All’inizio del 2025 potrebbero apparire le prime inserzioni pubblicitarie.