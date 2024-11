Threads: test per riassunti AI dei trending topic

Meta continua le sperimentazioni per cercare di limitare la crescita del concorrente Bluesky. Adam Mosseri ha annunciato l’avvio dei test per due novità relative alla funzione di ricerca e agli argomenti di tendenza (trending topic) su Threads. Per questi ultimi verrà mostrato un riassunto generato dall’intelligenza artificiale, come avviene su X per le Storie.

Altre due novità in test su Threads

La prima novità, accessibile in tutto il mondo, migliora la funzionalità di ricerca. Gli utenti possono cercare i contenuti specificando un intervallo di date oppure i post pubblicati da un utente specifico, in modo simile all’opzione disponibile su X.

Anche la seconda novità, accessibile unicamente negli Stati Uniti, è stata “presa in prestito” dal social network di Elon Musk. Nella sezione Trending Now viene mostrato un numero maggiore di argomenti di tendenza. Gli utenti vedranno inoltre riassunti degli argomenti più discussi sulla piattaforma, generati dall’intelligenza artificiale. Adam Mosseri non specifica il modello AI utilizzato, ma quasi certamente si tratta di Llama.

In base agli ultimi dati pubblici, Threads ha oltre 275 milioni di utenti. Bluesky ha invece superato i 22 milioni di utenti. La distanza è ancora abissale, ma è meglio prevenire l’eventuale esodo verso la concorrenza con l’annuncio di funzionalità “attese da molto tempo“, come scrive Mosseri nel post.

Negli ultimi giorni è stata introdotta la possibilità di creare feed personalizzati, come su Bluesky (ma il feed predefinito su Threads rimane For You), mentre l’algoritmo è stato aggiornato per mostrare più contenuti degli utenti seguiti. Un utente ha inoltre scoperto che i video su iOS possono essere visti in orizzontale (Meta ha confermato).

Secondo le rilevazioni di Similarweb, l’uso di Bluesky è aumentato del 300% (3,5 milioni di utenti al giorno) negli Stati Uniti dal 5 novembre (giorno dell’elezione di Donald Trump). Prima del 5 novembre, Threads aveva un numero di utenti giornalieri fino a 5 volte superiore. Ora è solo 1,5 volte superiore.