Threads, feed visibili nella schermata iniziale come su X

I feed di Threads sono a portata di swipe! Ora si può passare rapidamente da un feed all’altro nella schermata iniziale, proprio come su X. Ad annunciare la novità è stato proprio Adam Mosseri, con un post sul social. Non si tratta di uno stravolgimento, come fa notare lo stesso capo di Instagram, ma dovrebbe rendere la navigazione nell’app molto più semplice. L’aggiornamento è già disponibile su Android, mentre per iOS bisognerà attendere qualche giorno.

Threads corre ai ripari: una raffica di novità

Questa è solo l’ultima di una serie di novità che Threads ha introdotto nelle ultime due settimane. Pochi giorni fa, ha iniziato a testare l’opzione per scegliere il feed predefinito tra For You, Following o un feed personalizzato. Una richiesta che gli utenti avanzavano fin dal lancio dell’app l’anno scorso.

La scorsa settimana, Threads ha anche lanciato i feed personalizzati, che permettono di creare feed su argomenti o profili specifici. Inoltre, il feed algoritmico “For You” mostrerà più contenuti dalle persone che si segue, in risposta alle lamentele degli utenti che volevano vedere meno contenuti da sconosciuti.

La minaccia di Bluesky che incombe su Meta…

Tutte queste belle novità sembrano un tentativo di stare al passo con Bluesky, che Meta probabilmente ora percepisce con un serio competitor. E forse non fa male a nutrire qualche timore. Bluesky ha appena superato i 20 milioni di utenti e sta rapidamente recuperando terreno su Threads in termini di utenti attivi giornalieri.

Meta sta quindi cercando di accontentare gli utenti e rispondere ai loro feedback, nel tentativo di trattenerli e impedire loro di migrare su Bluesky. Una corsa contro il tempo a colpi di aggiornamenti. Anche se in questo momento, la crescita del social decentralizzato di Jack Dorsey potrebbe subire una brusca battuta d’arresto.

Bluesky, infatti, aveva fatto una promessa importante, che però non sembra essere in grado di mantenere. Aveva dichiarato che non avrebbe mai usato i contenuti degli utenti per addestrare l’AI, ma a quanto pare chiunque altro può farlo, poiché non può impedire lo scraping tramite API. Tant’è che uno sviluppatore ha pubblicato un dataset creato con un milione di post di Bluesky su Hugging Face e poi rimosso, mandando gli utenti su tutte le furie.