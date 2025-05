Threads, i creator possono aggiungere 5 link nel profilo

Threads lancia una nuova funzione che permetterà di aggiungere fino a 5 link nel profilo. Una mossa che potrebbe dare filo da torcere a Linktree.

Threads sfida Linktree: fino a 5 link nei profili dei creator

Threads, l’app social di Meta che ha già conquistato oltre 350 milioni di utenti attivi mensili, presenta questa novità come un’alternativa al suo rivale X. Ma la possibilità di indirizzare i visitatori verso una serie di altri profili social e web direttamente dalla bio del creator è qualcosa che potrebbe rosicchiare il business di servizi come Linktree, Linkin.bio e altri. Questi, infatti, offrono strumenti per creare una pagina di destinazione con più link, nati proprio perché le app di social media davano spazio a un solo URL nella bio.

Insight per monitorare le performance dei link

Con l’aggiornamento, Threads fornirà ai creator informazioni che permetteranno loro di vedere quante persone hanno visitato i link nel loro profilo e quelli condivisi nei post. L’idea è quella di fare di Threads un luogo dove i creator possano far crescere la loro portata, anche se questo significa aiutarli a promuovere una presenza al di fuori dell’app di Meta.

In arrivo il riepilogo settimanale

Meta ha annunciato che presto lancerà anche una funzione di riepilogo settimanale per Insights, che offrirà un’istantanea della settimana appena trascorsa. Includerà un confronto settimana su settimana del numero di post condivisi, delle visualizzazioni totali, dei nuovi follower e delle risposte ai post. I riepiloghi includeranno anche altri consigli personalizzati per aiutare i creator a capire come coinvolgere meglio la loro community.