Threads testa il cross-posting da Instagram a livello globale

Meta sta spingendo un numero maggiore di utenti a condividere contenuti su Threads, il social network rivale di X. L’azienda ha confermato a TechCrunch di aver introdotto una semplice levetta che consente agli utenti di effettuare il cross-posting dei post da Instagram a Threads.

Nel corso della giornata di ieri, alcuni utenti di Instagram hanno notato la comparsa di un nuovo comando per il cross-posting sui loro account Instagram. Attivando questa funzione per un singolo post, è possibile abilitarla per tutti i contenuti futuri. Meta ha dichiarato che si tratta di un test globale e che gli utenti possono disattivare la funzione in qualsiasi momento.

Promozione incrociata su Facebook e Instagram

Sebbene al momento non sia possibile postare automaticamente i Reel sulla piattaforma rivale di X, questa piattaforma potrebbe rivelarsi un terreno fertile per la promozione della fotografia. Con il crescente focus di Instagram sui video, Threads offre uno spazio dedicato alle immagini statiche, dove le didascalie di Instagram diventano testo e gli hashtag vengono convertiti in testo normale.

Oltre a Instagram, Meta ha sfruttato anche Facebook per promuovere attivamente Threads. L’anno scorso, infatti, ha introdotto un carosello di post suggeriti da Threads su entrambe le piattaforme. Inoltre, all’inizio di quest’anno, l’azienda ha iniziato a testare il cross-posting da Facebook a Threads, ampliando ulteriormente le opportunità di condivisione dei contenuti.

Per incentivare gli account con un vasto seguito a pubblicare su Threads, Meta ha lanciato un programma di bonus per i creatori attivi sulla piattaforma. Questa iniziativa mira a stimolare l’engagement e ad attrarre personalità influenti su Threads.

Threads è un successo!

Il successo di Threads è evidente: il mese scorso, Mark Zuckerberg ha annunciato durante la conferenza stampa sugli utili del primo trimestre del 2024 che la piattaforma ha superato i 150 milioni di utenti attivi mensili. Questo traguardo è la prova tangibile dell’interesse crescente verso questo social network emergente e il suo potenziale nel panorama digitale.