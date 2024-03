Threads, in download l'app per Windows 11 e 10

L’applicazione ufficiale di Threads dedicata ai PC con sistemi operativi Windows (versioni 11 e 10) è disponibile per il download attraverso la piattaforma Microsoft Store. Si tratta dell’ennesima iniziativa lanciata dal team di Meta al lavoro sul social network per favorirne la diffusione tra gli utenti.

L’app Windows di Threads è in download

A darne l’annuncio è stato Mark Zuckerberg, con il post visibile qui sotto, accompagnato dal testo Mi sto davvero godendo la nuova applicazione desktop di Threads per Windows, sono entusiasta di ascoltare cosa ne pensate tutti voi .

Proprio come avviene su smartphone e tablet, per l’autenticazione è sufficiente utilizzare le stesse credenziali già in uso per l’account di Instagram (i due social sono collegati). È possibile visitare la piattaforma e sfogliarla anche senza registrazione, rinunciando però ovviamente alla pubblicazione dei contenuti.

Il download della nuova applicazione è comunque facoltativo per chi vuol accedere a Threads da PC: già da tempo è disponibile l’interfaccia Web, accessibile semplicemente digitando l’indirizzo threads.net nel browser.

Come sta andando Threads?

Trascorsi ormai otto mesi dal suo debutto, il social sembra aver preso piede, tanto da arrivare a distaccare il concorrente diretto X (ex Twitter) per numero di download su iOS.

La progressiva integrazione di nuove funzionalità dovrebbe consentire al progetto di continuare a crescere. Tra le ultime arrivate o sottoposte a una fase di test segnaliamo la possibilità di salvare bozze e acquisire foto in-app, di salvare i post preferiti con i segnalibri così da poterli facilmente recuperare in un secondo momento e di effettuare il cross-posting con Facebook e di visualizzare gli argomenti più popolari attraverso i trending topic.

Secondo una statistica aggiornata a inizio marzo 2024, Threads può al momento contare su circa 160 milioni di utenti distribuiti tra i paesi nei quali la piattaforma risulta accessibile. Di questi, 130 milioni risultano attivi su base mensile.