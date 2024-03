Threads permette a tutti di salvare bozze e fare foto in-app

Threads, sta per introdurre due nuove funzionalità molto attese dagli utenti: la possibilità di salvare le bozze e di scattare foto direttamente all’interno dell’app. L’annuncio ufficiale è stato dato da Adam Mosseri, responsabile di Instagram, sottolineando come queste funzioni siano state progettate per semplificare la condivisione delle idee al volo.

L’introduzione di queste funzionalità arriva dopo un periodo di test condotto su un gruppo selezionato di utenti. Durante questa fase, Mosseri aveva dichiarato che si trattava di due delle funzionalità più richieste dagli utilizzatori della piattaforma. Ora, finalmente, tutti gli utenti potranno beneficiare di questi nuovi strumenti.

Threads sfida X (ex Twitter) con le nuove funzioni

Con l’introduzione delle bozze e della scorciatoia per la fotocamera, Threads si pone come un concorrente sempre più agguerrito di X, piattaforma che da sempre offre queste funzionalità, anche quando si chiamava Twitter (sigh!).

Tuttavia, a differenza di X che consente di salvare diverse bozze, Threads permette di salvarne solo una alla volta. Per quanto riguarda la scorciatoia per la fotocamera, questa elimina la necessità di utilizzare l’app fotocamera del dispositivo per scattare una foto e poi allegarla a un post di Threads tramite la galleria fotografica.

Possibili sviluppi futuri per X

Mentre Threads introduce queste nuove funzionalità, X potrebbe a sua volta adottare il formato carosello dell’app di messaggistica di Instagram, come scoperto da Nima Owji, ricercatore dell’app. Attualmente, X utilizza un formato a griglia per le immagini, ma questo potrebbe cambiare in futuro.

BREAKING: #X is removing the grid-style photos and making them carousels, instead! pic.twitter.com/w5LIVsEtOg — Nima Owji (@nima_owji) February 22, 2024

Threads in continua evoluzione

Dall’esordio nel luglio 2023, Threads ha gradualmente arricchito la propria piattaforma con nuove funzionalità per affrontare al meglio la concorrenza di X. Tra le recenti aggiunte si annoverano una funzione di segnalibro, argomenti di tendenza e la possibilità di effettuare cross-posting da Facebook a Threads. Queste continue evoluzioni dimostrano l’impegno di Threads nel fornire un’esperienza sempre più completa e soddisfacente ai propri utenti.