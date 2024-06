Threads permette di personalizzare il feed con lo swipe

Threads sta rendendo più semplice per gli utenti personalizzare e gestire il proprio feed in base ai propri interessi e preferenze.

Dopo aver introdotto un’interfaccia in stile TweetDeck per la dashboard la scorsa settimana, Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha annunciato una nuova funzionalità che permetterà agli utenti di scegliere di vedere più o meno contenuti di un certo tipo con un semplice swipe.

Swipe per apprezzare o nascondere i post

La nuova funzionalità si basa su un semplice gesto: scorrere il dito verso destra su un post per apprezzarlo o verso sinistra per indicare un disinteresse. Questi segnali verranno utilizzati dall’algoritmo di Threads per mostrare agli utenti più contenuti simili a quelli apprezzati e meno di quelli nascosti. Un meccanismo che ricorda le app di incontri come Tinder, ma che potrebbe rivelarsi un’arma vincente per accelerare la personalizzazione del feed “For You” degli utenti.

La sfida della personalizzazione dei contenuti

Threads non è l’unica piattaforma a sfruttare i segnali degli utenti per migliorare l’esperienza. TikTok e X utilizzano meccanismi simili, consentendo agli utenti di contrassegnare i video o i post come “non interessati”. Tuttavia, esistono diversi approcci alla distribuzione dei contenuti tra i concorrenti di Threads. X si affida a un algoritmo tradizionale basato su like, coinvolgimento e altre metriche, mentre Bluesky offre un modello “scegli il tuo algoritmo” che permette agli utenti di personalizzare i feed o seguire feed precostituiti.

Nonostante Threads conti oggi più di 150 milioni di utenti attivi mensili, la strada per raggiungere X, che secondo Elon Musk ha 600 milioni di utenti attivi mensili di cui 300 milioni giornalieri, è ancora lunga. Tuttavia, il social media decentralizzato di Meta sta superando di gran lunga i numeri di Bluesky e Mastodon, dimostrando il suo potenziale di crescita.

Threads punta a coinvolgere di più gli utenti

Per Meta, l’obiettivo è chiaro: aumentare il coinvolgimento e il tempo trascorso dagli utenti sull’app, e i feed “For You” ben progettati sono la chiave per raggiungerlo.

I segnali raccolti attraverso gli swipe potrebbero rivelarsi preziosi per Meta non solo per personalizzare i feed degli utenti, ma anche per determinare quali post sono popolari e quali vengono invece non sono apprezzati dalla comunità. Questi dati potrebbero aiutare l’algoritmo di “For You” a migliorare più rapidamente, offrendo agli utenti un’esperienza sempre più coinvolgente e su misura.