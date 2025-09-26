Threads, si potrà personalizzare il feed taggando @threads.algo

Threads di Meta sta lavorando a una nuova funzione per personalizzare l’algoritmo. Secondo il reverse engineer Alessandro Paluzzi, gli utenti potranno “taggare” un account dedicato per comunicare direttamente cosa vogliono vedere di più, o di meno, nel proprio feed. Un approccio più fluido e immediato, pensato per un social dove le conversazioni si muovono velocemente, come su X.

Threads farà “taggare” l’algoritmo per personalizzare il feed

Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma l’account @threads.algo, legato alla funzione, è già attivo e seguito da diversi ingegneri di Meta. Instagram ha confermato che si tratta di un prototipo e che non è ancora in fase di test con gli utenti. L’idea è simile a quella annunciata da Elon Musk per X, dove gli utenti potranno taggare Grok, il chatbot AI, per regolare il feed in tempo reale.

Anche Instagram punta sui feed su misura

La novità di Threads fa parte di un progetto più grande, che riguarda anche Instagram, per dare più controllo agli utenti sul loro feed. Adam Mosseri, infatti, ha appena mostrato una nuova interfaccia che permetterà agli utenti di selezionare gli argomenti che vogliono vedere di più, o evitare, nel proprio feed. Un modo per adattare i contenuti agli interessi e persino all’umore del momento.

A differenza di Instagram però, Threads è pensato per reagire rapidamente agli eventi. Post, risposte e aggiornamenti si susseguono in tempo reale, rendendo meno pratico un sistema di configurazione troppo statico. Ecco perché l’idea di taggare l’algoritmo potrebbe essere la soluzione perfetta, un gesto semplice per dire all’app cosa interessa davvero.