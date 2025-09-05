 Threads lancia i post lunghi: fino a 10.000 caratteri gratis
Threads introduce i post lunghi fino a 10.000 caratteri con formattazione avanzata e link in evidenza, senza costi o abbonamenti.
Su Threads arriva una bella novità. Ora si possono scrivere post da 10.000 caratteri. Finalmente creator, giornalisti, scrittori e chiunque voglia condividere contenuti più articolati, non dovrà più spezzettare il discorso in una serie infinita di post o ricorrere a screenshot. Potrà esprimere quello che ha in testa tutto d’un fiato.

Meta lancia i post da 10.000 caratteri su Threads

Oltre alla lunghezza, Meta ha puntato sulla qualità. I nuovi allegati di testo supportano la formattazione: grassetto, corsivo, sottolineature, barrature e persino emoji. E se si vuole promuovere un contenuto esterno come un articolo, un podcast o un libro, si può inserire un link che verrà mostrato in modo ben visibile, a differenza di quanto accade su X, dove i link spesso vengono nascosti o penalizzati.

Nessun abbonamento, nessun limite creativo

A differenza di X, dove i post lunghi sono riservati agli utenti Premium, Threads offre questa funzione gratuitamente. Meta ha confermato che non intende monetizzare gli allegati di testo e che sta già raccogliendo feedback per migliorare ulteriormente questa funzione.

Alcuni limiti (accettabili): niente indicizzazione, niente compatibilità con il Fediverso

C’è però un dettaglio da tenere a mente. I contenuti degli allegati non vengono indicizzati da Google e non sono federati. Questo significa che non saranno visibili nei motori di ricerca né accessibili da piattaforme decentralizzate come Mastodon. Meta ha dichiarato di essere al lavoro per rendere gli allegati compatibili con il Fediverso in futuro.

Threads sta chiaramente puntando a diventare il social dei contenuti di qualità, dove si può scrivere sul serio senza sborsare un solo centesimo. Ma anche il posto dove si va per leggere cose interessanti.

Fonte: Meta

Pubblicato il 5 set 2025

