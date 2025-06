Threads: arrivano i post con spoiler nascosti, come funzionano

Mark Zuckerberg ha annunciato che Threads sta testando una funzione per nascondere gli spoiler. Chi ha accesso al test può evidenziare del testo o toccare un’immagine e scegliere l’opzione “segna come spoiler”. Il contenuto viene così offuscato fino a quando qualcuno non decide di cliccarci su.

Spoiler su Threads, ora si possono nascondere con un tocco

Su desktop il testo spoiler appare come un blocco grigio, mentre su mobile viene coperto da puntini animati che fluttuano sullo schermo. Per attivare la funzione, basta evidenziare il testo o toccare un’immagine e scegliere “Mark spoiler” dal menu che appare.

Meta ha spiegato che questa funzione è nata osservando le abitudini degli utenti. Serie popolari come “The Last of Us” e “The White Lotus” sono regolarmente diventate trending su Threads durante le loro stagioni, segno evidente della crescente comunità di appassionati di entertainment e cultura pop sulla piattaforma.

Nascondere gli spoiler di film e serie TV è solo l’uso più ovvio di questa funzione. Ma potrebbe essere utile anche in altre circostanze, per offuscare testi o immagini che non violano le regole, ma potrebbero comunque risultare sgradevoli per alcuni utenti. Ad esempio, un amico potrebbe voler condividere le foto dei calli dopo una maratona con l’hashtag #FeetGoals. Non è vietato, ma magari qualcuno preferisce non vederlo mentre fa colazione…

Questione di bon ton digitale

Threads si sta finalmente dotando di strumenti che altri social hanno da anni, come i messaggi diretti separati da Instagram e finalmente ora anche gli spoiler nascosti. Addirittura Reddit ha questa funzione dal 2017. Per un social che punta a diventare il punto di riferimento per le discussioni pubbliche, non avere un modo nativo per gestire gli spoiler era una lacuna evidente.

Al di là di questo, nascondere gli spoiler sta diventando parte dell’etichetta sociale online. In un panorama digitale dove non mancano le opinioni controverse e i contenuti emotivamente carichi, avere il controllo su quando o se interagire con materiale sensibile non è una cosa da poco.

Disponibilità

La funzione è attualmente in fase di test a livello globale, ma non tutti gli utenti possono ancora usarla. Meta non ha indicato una data precisa per il rilascio. Al momento la funzione è ottimizzata principalmente per i dispositivi mobili, mentre la versione desktop è ancora in fase di perfezionamento.